PLS2024 BeamZ

Le wash Nereid 1940 (photo) est un projecteur IP65 de 19 LEDs de 40 W RVBB avec un zoom de 6° à 40° et une lentille rotative pour des effets kaléidoscopiques.

Les Nuke 1 et 2 sont deux projecteurs de type plaque de LEDs sur tilt motorisé IP65. Le Nuke1 est un beam/strobe à 14 LEDs de 40 W RVBB et un crayon de strobe, et le Nuke 2 est une plaque de 864 LEDs RVB de 0,5 W avec en son centre un crayon de LEDs blanches. Les deux sont pilotables par sections.

Les Kube 20 BK sont des petits PARs LED de 20 W RVBA-UV disposant de nombreux diffuseurs, qu’il est facile d’agencer pour créer des formes diverses. Ronds, flèches, étoiles… un système d’accastillage complet est proposé. Les projecteurs peuvent se recharger dans leur flight case.

Les barres de LEDs LCB300 sont pilotables en 12 sections. Elles sont IP20, proposent de nombreux diffuseurs et disposent d’un système Quicklock pour les aligner rapidement.