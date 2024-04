PLS2024 Elation

Proteus Atlas (photo) est un beam imposant de 500 W de laser au phosphore blanc IP66 doté d’une trichromie CMJ, d’une roue de 25 couleurs, deux roues de gobos, deux frosts, deux prismes, avec une plage de zoom de 0,6° à 8,5° et une puce NFC pour la configuration.

Paragon S et L sont deux profiles IP65 de 560 et 1 300 W proposant un IRC variable jusqu’à 93, un zoom 6°-50°, des couteaux, deux roues de gobos et deux frosts notamment. Le Paragon L dispose d’un zoom de 5,8° à 58°.

Les KL CYC L et S sont des rampes de scène de 180 W pour la L et 90 W pour la S, en LEDs RVBMA, dotées d’un IRC de 92, d’un strip LED de sécurité pour repérer le bord de scène et d’un coupe-flux ajustable.

Les KL PAR IP sont des projecteurs à source RVBAM de 360 W avec un IRC de 93, IP65 et disposant d’objectifs interchangeables fournis d’origine (11°, 22°, 30° et 52°).

Les Limelight L et S sont des PARs LED à zoom motorisé de 12 LEDs de 60 W pour le L et de sept LEDs de 60 W pour le S. Dotés du même zoom de 5° à 42°, ils disposent de matrices RVBL. Elation a mis l’accent sur la quantité de lumière avec ces LEDs de 60 W.

Proteus Brutus FS est une évolution du Brutus disposant d’une caméra connectée en BNC et compatible avec plusieurs protocoles de tracking comme Zactrack ou FollowMe par exemple. Une poignée permettant de le convertir en poursuite est également disponible.

Pulse Panel et Pulse Panel FX sont deux projecteurs Wash/Strobe qui partagent la même dalle de 1152 LEDs de 1,5 W RVB divisées en 24 zones, de 96 LEDs RVB Strobe en 12 zones et de 432 LEDs blanches de 5 W pilotables en 48 zones. Le premier est statique et stackable, quand le second dispose d’un tilt motorisé sur 180°, ainsi que d’une tête rotative sur 360°.