PLS2024 ETC

L’Eos Expansion Processor permet d’ajouter 12 000 paramètres à un système Eos, mais surtout peut se voir assigner un certain nombre d’univers à traiter et à émettre, ce qui permet de les répartir sur des grandes distances, tous étant connectés à la console en réseau. À partir de la v3.3 d’Eos, les Apex Processor seront compatibles avec ce mode de fonctionnement en 12K également.

Le ColorSource PAR Jr est un petit PAR LED à refroidissement passif de 2,7 kg pouvant se glisser partout, et disposant des mêmes LEDs que la famille ColorSource Jr. Il existe en deux versions standard ou bleu profond, et accepte plusieurs diffuseurs frost ou banane.

Les optiques zoom d’ETC ont droit à un rafraîchissement, avec les zooms XDLT. De même taille et design, ils comprennent une lentille de plus pour des contrastes améliorés, plus de flux en sortie et moins de flare. Ils restent dans la même gamme de prix que les précédents.

Les Fresnels Fos4 FL10 et FL5 (photo) reprennent les mêmes huit émetteurs LED que les Source 4 Serie 3, pour une cohérence des couleurs entre les différents types de sources. Le FL10 consomme environ 275 W, les chiffres du FL5 restent à venir.

Le logiciel des consoles WholeHog passe en version 4 avec un gros travail réalisé par les équipes dans le cœur du logiciel pour permettre d’adopter un système colorimétrique plus performant. Les couleurs sont désormais manipulables en RVB et CMJ, même les matrices complexes, et on peut copier les couleurs d’un système colorimétrique à un autre entre les projecteurs. Un nuancier fait son apparition, ainsi qu’un outil de correction des teintes.