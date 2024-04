La famille Racoon (photo) propose de nouvelles références, toujours pilotables en RVB, CMJ, HSI et XY, avec de hauts IRCs. On trouve désormais le junior P4/7 de quatre LEDs, le P14/4 de quinze LEDs, et le P7/7 de sept LEDs. De nombreux accessoires sont disponibles.

Un wash/strobe fait également son apparition dans la même gamme, le Raccoon S420/4 doté lui aussi d’un IRC de 92, IP65, avec 700 W de LEDs de couleur sur 10 sections indépendantes et un crayon de LEDs blanches ultra lumineux.