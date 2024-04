PLS2024 Martin

Martin présente le Mac Viper XIP, un projecteur IP54 qui regroupe toutes les fonctionnalités des Vipers à lampe (performance, profile, washDX) dans une seule machine. La source de 1 100 W bridée à 760 W promet une très longue durée d’utilisation, le projecteur pèse 36 kg, il est IP54, et tous les paramètres ont été optimisés pour le meilleur fonctionnement possible.

On y trouve deux roues de gobos rotatives, une trichromie, une roue de couleurs, une roue d’animation verticale et horizontale, des couteaux, un iris et un frost. Enfin, on trouve une puce NFC à l’arrière et l’option de connecter un module sans fil.