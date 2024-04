PLS2024 Robe Lighting

Pour ses 30 ans, Robe propose de nombreuses références et des mises à jour de projecteurs. L’iEsprite obtient une version Fresnel, de même que le iT12. Le iPromotion paysage ou portrait amène plus de versatilité à ce projecteur vidéo, et le bain de pied Footsie existe désormais en version Slim sans le passage de câble arrière, avec de nombreux accessoires.

T15 Fresnel ou PC rejoignent la gamme théâtre de Robe. Ils sont constitués du corps de la T11 raccourci. Le fait de retirer le système de netteté précis de la T11 permet de gagner 20 % de flux avec la même source LED. Fruits de la collaboration avec Avolites, deux faders font leur apparition sur le côté du projecteur pour gérer zoom et intensité.

Le iBolt (photo) est un très gros beam skytracer de 500 W laser blanc au phosphore qui dispose d’un zoom de 0,4° à 8,5° et d’un pack de paramètres quasiment identique au Megapointe plus un pan infini. Deux télémètres laser précis jusqu’à 100 m permettent d’adapter la sortie lumineuse selon les normes de sécurité en vigueur en fonction de la distance de projection.

Présentée en prototype aux JTSE, la T32 est une barre de cycliode volumineuse disposant d’un rapport distance/hauteur de 1 par 6 et d’une motorisation de son module de LEDs pour ajuster précisément la hauteur de projection. Une version slim, sans cette motorisation, prend moins de place au plateau tout en conservant la même hauteur.

iSpiiderX est la version revisitée du Spiider étanche. Exit le iSpiider lourd et volumineux, il ne pèse que 3 kg de plus que le Spiider, pour 15 % de flux supplémentaire, les mêmes modes DMX et plus d’options de fréquence de rafraîchissement des LEDs pour les usages télévisés.