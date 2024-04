PLS2024 Robert Juliat

Tristan est une poursuite de 800 W (équivalent à une 1 800 W MSR) disposant d’un zoom de 7° à 14,5°, le blanc de base est de 6 000 K avec un IRC supérieur à 90. Elle contient un iris motorisé pour lequel on peut créer des presets. Elle est compatible DMX, RDM, Artnet et sACN.

Ravel (photo) est la source équivalant 2 000 W que tous attendaient, c’est sa version blanc variable qui sera proposée en premier lieu. La lanterne dispose de 450 W de LEDs et est rétro-compatible avec les optiques des séries 6 et 7. Elle est compatible RDM, sACN, Artnet et DMX.