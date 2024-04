PLS2024 Roxx

Le E.Show maxx TW+ est un PAR LED de 800 W en RVBALC doté d’un IRC de 97. Il est IP65, pilotable par l’application Roxx, et produit 10 000 lux à 5 m à 14°. Plusieurs filtres optiques sont proposés, magnétiques et sécurisés.

Le Cluster S1 (sur les contours de l’assemblage sur la photo) est un strobe/wash hybride compatible avec le reste de la gamme Cluster pour des installations en grappes ou blocs. Il est constitué d’une plaque de LEDs RVB et de deux crayons de LEDs blanches de 26 segments chacun. Le placement dans un cluster est aimanté puis sécurisé.

Le Neo Wash Panel est un Flood RVBL de 10° d’ouverture disposant de filtres et volets magnétiques. Il est composé de 24 LEDs de 40 W. Il est IP65, pilotable en Bluetooth, CRMX et via l’application Roxx. Son IRC est de 85.