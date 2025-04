Hall 12.0 Stand E79 -Altimate

VisionConnect

Altimate dévoile sa solution logicielle pour la surveillance de charge VisionConnect 2.0. Cette application est le dernier maillon de l’offre Altivision : pesons, récepteur et enfin serveur Web. L’interface utilisateur VisionConnect est accessible sans fil via votre navigateur internet quel que soit l’origine ou sa plateforme hardware (PC, Mac, IOS, Android…) et permet de gérer plusieurs événements simultanément et jusqu’à 128 couples pesons/palans par projet. Les informations disponibles sont par exemple les niveaux de charges et batteries en temps réel (graphique ou sur plan 2D), les alertes de sous-charge/surcharge, ou encore le journal d’activités projets.

Controlleurs Rack 19’’

Afin d’élargir la gamme des contrôleurs Altimate, actuellement disponible en versions analogique et numérique, le catalogue des formats en valise, flight case et armoire murale sera complété par un nouveau modèle rack 19’’ à huit canaux 3U (tension directe et basse tension suivant les palans utilisés), qui seront proposés en version analogique via une unité Rackmate avec commande déportée, ainsi qu’en version numérique grâce à un dérivé de la Touring 12 baptisé Motionroad Essential. Ce dernier reprend presque tous les avantages de son prédécesseur, comme la compatibilité remote radio, et la surveillance de charge en lecture directe, mais sous un format 19’’ 8U.