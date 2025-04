Hall 12.1 Stand E23 – CHAUVET Professional

Maverick Storm 1 Flex

La gamme Maverick Storm s’étend. Toujours dans une conception IP65 robuste, Maverick Storm 1 Flex ajoute une source LED hybride à cette famille d’asservis puissants. Il offre un faisceau lumineux homogène, sans point chaud, et combine des gobos statiques et rotatifs empilables, permettant de créer des effets texturés et d’obtenir une large gamme de couleurs.