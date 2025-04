Hall 12.1 D76 D77 – Highlite International BV

MP-300SBU

Le MP-300SBU est un lecteur audio professionnel doté de connexions USB, carte SD et BT 5.3, et conçu pour s’intégrer dans un rack de 19’’. Il dispose d’une sortie ligne RCA à l’arrière, d’un contrôle du volume à l’avant et d’un ensemble de sorties XLR symétriques. Le lecteur MP-300SBU offre une capacité de stockage maximale de 256 Go, et il fonctionne avec les formats FLAC, MP3 et WAV à une fréquence d’échantillonnage maximale de 48 kHz. Il est compatible avec le profil A2DP pour la connectivité BT. Les boutons de commande, y compris les fonctions de hauteur et de tempo, et l’écran de 3,2’’ permettent un contrôle de la lecture en toute simplicité.