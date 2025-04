Hall 11.0 D05 – Electro-Voice

Série IX

Les amplificateurs Dynacord série IX séduiront les intégrateurs avec leur DSP à 96 kHz pour le traitement des entrées, un mélangeur/matrice MXE5 (16 entrées x 16 sorties), des filtres FIR et des effets Dynacord. La fonction Power Tank répartit la puissance selon les besoins de chaque sortie. Notons la présence de connecteurs à bornier pour les entrées analogiques et 8 In/8 Out Dante. Ils sont pilotables via le logiciel Sonicue, le panneau WPN1 et compatibles Crestron et Q-SYS (plug-ins). La technologie ecoRAIL réduit la consommation électrique. Disponibles en versions quatre ou huit canaux, avec des puissances de 1 500 W, 3 000 W et 6 000 W sur sorties basse impédance ou 70/100 V.