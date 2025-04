Hall 11.0 D05 – Electro-Voice

Evolve 70 et 90

Les systèmes Evolve 70 et 90 viennent compléter la gamme des modèles Evolve 30M, 50 et 50M. L’Evolve 70 est équipé d’un caisson de basses avec un haut-parleur de 38 cm, capable de descendre jusqu’à 35 Hz, associé à une colonne line array composée de huit haut-parleurs large bande de 12 cm, montés sur guide d’onde pour offrir une couverture de 120° en horizontal et 25° en vertical. L’Evolve 90, quant à lui, dispose d’un caisson de basses avec un haut-parleur de 46 cm, descendant jusqu’à 28 Hz, et d’une colonne identique de huit haut-parleurs de 12 cm. Les Evolve 70 et Evolve 90 sont chacun dotés d’une amplification embarquée de 2 000 W, permettant d’atteindre respectivement 133 dB et 134 dB SPL Max. Ils seront disponibles en versions blanche et noire dès l’été 2025.