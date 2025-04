Hall 12.0 D61 – Prolights

Astra Beam120IP

L’Astra Beam120IP est une lyre beam équipée d’une source laser au phosphore de 120 W, adaptée aux applications en intérieur et extérieur grâce à son indice de protection IP65. Elle est dotée d’une lentille frontale de 140 mm qui génère un faisceau lumineux de 0,6°, offrant des effets aériens à contraste élevé. L’appareil dispose de fonctionnalités telles que la trichromie CMJ, une roue de 24 couleurs, une roue de 29 gobos fixes, une autre de 13 gobos rotatifs, une roue d’animation, six prismes, deux filtres frost et des rotations continues sur les axes Pan et Tilt. L’ensemble, fabriqué en alliage de magnésium, pèse 24 kg.

EclProfile CT+HP

Prolights étend sa famille de découpes EclProfile CT+, avec une gamme HP (pour High Power) appelée à remplacer des projecteurs équipés de lampes HPL 750 W ou 2 kW halogène. Bénéficiant d’une calibration Spektra assurant une parfaite consistance colorimétrique entre appareils, la source custom six couleurs de 450 W offre un flux de plus de 14 000 lm. La totalité des optiques fixes et zoom de la série EclProfile CT+ standard sont compatibles avec ce modèle plus puissant. Cette découpe dispose d’un écran tactile couleur 2,4’’ et de quatre encodeurs rétroéclairés RVB pour en faciliter le paramétrage et le contrôle manuel. Bientôt disponible en version IP65.

Astra Blade100IP

L’Astra Blade100IP est une barre motorisée en Tilt IP65 montant 16 LEDs RVB + blanc chaud de 40 W, chacune pouvant être pilotée individuellement et disposant d’une calibration Spektra embarquée pour une parfaite homogénéité colorimétrique entre projecteurs. De nouvelles lentilles carrées optimisent la puissance lumineuse de la source et la barre propose un zoom motorisé de 4 à 40 ° pour des utilisations en effets comme en wash.

L’Astra Blade100IP ajoute également une deuxième couche d’effets, grâce à sa double ligne de strip LED blanc variable, pilotable sur 32 secteurs distincts.