GM5 Stage Deck

Le GM5 Stage Deck est un praticable léger et robuste, avec seulement 28 kg sur la balance pour une taille standard de 2 x 1 m, soit un gain de 7 kg par rapport au deck Prolyte Basicline, et 10 kg par rapport au Topline. Sa surface antidérapante hexagonale garantit la sécurité dans divers environnements. Avec une capacité de charge de 500 kg/m², il allie légèreté et solidité. Son épaisseur de 5 cm en fait l’un des praticables les plus compacts, facilitant le stockage et le transport. Il est compatible avec tous les pieds standard Prolyte Stagedex, optimisant ainsi l’efficacité logistique des événements.

Rolling Stage

Le Prolyte Rolling Stage est une solution modulaire de scène mobile, adaptée à différents types d’événements. Son design pliable et sans outils permet un montage rapide, réduisant ainsi les temps de préparation. Les roues porteuses permettent de déplacer la scène, même en charge maximale, tandis que les adaptateurs rotatifs à quatre voies réduisent la nécessité d’utiliser des cadres de soutien individuels. Ce système modulable offre des configurations de scène flexibles, avec des modules de 200 x 100 cm et 100 x 100 cm, et une hauteur ajustable de 150 à 220 cm par palier de 10 cm. Il supporte jusqu’à 500 kg/m², idéal pour les événements de toutes tailles.