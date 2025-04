Hall 12.1 D10 – D11 – D28 – ROBE / Avolites / LSC / Anolis / Artistic Licence

iESPRITE LTL WB

L’iESPRITE LTL WB est un WashBeam compact, conçu pour des utilisations en tournée, en théâtre et en télévision, en intérieur comme en extérieur. Il est équipé d’un moteur LED interchangeable iSE-TE 750W IP65 avec deux options : XP pour une luminosité maximale(35 000 lm) et HCF pour une haute-fidélité des couleurs (CRI 96). Son zoom couvre une plage de 3° à 57°, avec un mode Long Throw (0,7° à 2°), et un système de mélange de couleurs CMJ. Il intègre les technologies EMS, MAPS et Cpulse pour la stabilité et la fluidité. Conçu pour être robuste, il s’adapte à diverses conditions d’utilisation.

iSTROBE

Le Robe iSTROBE est un stroboscope certifié IP65, conçu pour résister à diverses conditions. Il est équipé de 16 LEDs RVBB de 60 W et de 72 LEDs blanches de 20 W, permettant de produire des effets lumineux variés. Son zoom Hyper-Z, sa rotation Pan/Tilt rapide et sa technologie EMS assurent des mouvements fluides. L’appareil propose des macros d’effets, une gestion des couleurs, ainsi qu’un contrôle anti-flickering via Cpulse. Il peut être utilisé dans différents environnements, y compris les plus exigeants.