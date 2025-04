Hall 12.0 Stand E79 – Altimate

Roly-R

Roly-R est un accessoire pour chariot Roly-X, il permet l’ajout et le retrait des éléments, leur placement libre, ainsi que leur verrouillage en position. Il est compatible avec le système pré-rig Roly-systems pour des équipements autres que les moteurs, tels que les dispositifs d’éclairage, de sonorisation, de vidéo ou les électroniques embarquées. Cet accessoire supporte une charge de 250 kg WLL et s’adapte à des géométries variables pour correspondre aux différents entraxes des produits à accrocher. Il offre des angles de rotation ajustables par incréments de 15° pour un positionnement optimal des éléments additionnels et est entièrement compatible avec les accessoires de préhension couramment utilisés.

Roly Cart

La famille Roly-Systems s’enrichit d’une solution innovante pour le stockage et la manutention des poutres en longueurs de 2 et 3 m. Ce nouveau chariot de transport intègre un concept inspiré des PRT Light, appliqué au pré-rigging. Il permet de réduire le volume nécessaire au transport et à la manutention, notamment grâce à l’absence de flight-cases pour les moteurs, tout en facilitant l’assemblage des ponts et les ajustements en hauteur. Les chariots peuvent être séparés et rangés directement sur les ponts, même à l’envers, et sont compatibles avec de multiples accessoires.