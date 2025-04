Hall 12.1 D76 D77 – Highlite International BV

TerraFix 1

Les ancrages au sol TerraFix sont conçus pour s’adapter à différents types de terrains et répondre à diverses applications. Le TerraFix 1 est un modèle polyvalent, équipé d’un tube de montage de 50 mm et d’une hauteur de 50 cm, qui s’enfonce dans le sol avec les pieds. Il permet de fixer un appareil à l’aide d’une pince ou d’un coupleur standard, ou encore via un trou de montage M12 situé au sommet du tube pour accueillir une pince, un support ou un demi-connecteur truss.

TerraFix 2

Le TerraFix 2 est conçu pour des terrains relativement durs, comme les jardins ou les terrasses composés de terre compacte, de petites pierres ou d’autres débris. Il s’enfonce facilement dans le sol avec le pied et dispose de trous de fixation permettant d’y installer un projecteur.

TerraFix 4

Pour les terrains meubles, tels que l’herbe ou le sable, le TerraFix 4 offre une solution adaptée. Il s’enfonce également avec le pied et permet la fixation d’un projecteur grâce aux trous prévus à cet effet. Ces trois modèles offrent des options fiables et pratiques selon les conditions du sol.