Hall 12.1 D76 D77 – Highlite International BV

Xpression 2000S

Les projecteurs Xpression 2000S, 2000B et 2000W de Showtec sont des lyres LED lumineuses de taille moyenne, adaptées aux spectacles en intérieur. Le modèle Xpression 2000S – Spot offre un angle de faisceau de 17° avec une luminosité de 4 488 lumens. Il est équipé d’une roue de couleurs dichroïque de sept couleurs, d’une roue de gobos métallique indexée et bi-rotative de six gobos, ainsi que de deux prismes superposables et orientables pour des effets dynamiques. Ses fonctionnalités incluent un effet frost, une mise au point motorisée, un contrôle Pan et Tilt de 16 bits précis et des fréquences de MLI réglables entre 1 200 et 15 000 Hz.

Xpression 2000B

Le modèle Xpression 2000B – Beam dispose d’un faisceau étroit de 2° avec une luminosité de 2 392 lm et une grande lentille de 12,5 cm. Il est pourvu d’une roue de couleurs dichroïque de 14 couleurs, d’une roue de gobos métallique de 13 gobos, et de deux prismes circulaires à 8 et 48 facettes superposables et orientables. Il intègre également un effet frost, une mise au point motorisée, un Pan de 16 bits et un Tilt continu, avec des fréquences de MLI ajustables de 1 200 à 15 000 Hz.

Xpression 2000W

Enfin, le modèle Xpression 2 000 W – WashBeam combine une polyvalence d’éclairage avec un angle de faisceau réglable de 3,8° à 35° et une luminosité de 3 166 lm. Il est équipé de sept LEDs RVBW de 40 W, d’un zoom motorisé, d’un Pan de 16 bits et d’un Tilt continu. Il propose des options de contrôle variées, notamment DMX/RDM, maître/esclave, manuel, automatique, programme intégré et autonome, tout en offrant des fréquences de MLI ajustables de 1 200 à 15 000 Hz.