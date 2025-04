Hall 12.1 B33 – Sommer Cable GmbH

Câbles identifiables avec Relyos

Les câbles Sommer Cable peuvent désormais être équipés de puces RFID Relyos, identifiables par le suffixe « S » dans leur référence. Cette technologie permet une gestion efficace des stocks grâce à une identification rapide et fiable des câbles via des scanners portables ou des portiques Relyos. Les puces UHF, fixées de manière sécurisée, offrent une portée étendue et une durée de vie d’environ 30 millions de lectures. Ce système est compatible avec les logiciels de gestion tels qu’EasyJob et Rentman, et peut être intégré à d’autres systèmes ERP via une interface API.