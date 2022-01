Inspiré des délais à bande des années 1960 et 1970, le plug-in X-Echo est un outil destiné aux musiciens, producteurs et ingénieurs du son et fait partie de l’abonnement SSL Complete Bundle. Disponible en formats VST2, VST3, AAX et AU à l’achat ou par abonnement, X-Echo sera disponible pendant les 30 premiers jours avec une remise de lancement de 25 %. ■