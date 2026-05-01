DirectOut propose un plug-in natif open source (MIT) pour Bitfocus’ Companion, développé en collaboration avec sphereo et Dorian Meid. Compatible Companion 4.0.0+, il détecte les appareils Prodigy/Maven et s’intègre aux Stream Deck pour un contrôle personnalisable. Le plug-in permet d’accéder aux fonctions principales (routage E/S, configuration, rapports EARS, etc.), avec un bouton d’apprentissage pour capturer les paramètres et un enregistreur d’actions pour automatiser des séquences. Companion simplifie ainsi la gestion de plusieurs appareils via une interface unique, avec ou sans matériel. Le plug-in inclut des préréglages modifiables, une émulation web et une personnalisation des boutons et pages. Disponible sur GitHub.