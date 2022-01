Plugs Waves compatibles Apple M1

En version V13, les plugs Waves sont pris en charge par les derniers Mac ainsi que par Windows 11, ce qui vous permettra d’ouvrir vos sessions en gardant le bénéfice des plugs. Pour les mettre à jour en V13, vos plug-ins doivent être couverts par le plan de mise à jour Waves, le plan complet d’entretien et de support pour les produits Waves. Le plan de mise à jour est gratuit pendant un an avec chaque achat de nouveau plug-in ou bundle Waves et est renouvelable à tout moment par la suite. Les utilisateurs couverts par le plan de mise à jour bénéficient également d’une deuxième licence pouvant être utilisée sur un autre ordinateur, sans avoir à déplacer les licences d’un appareil à l’autre. ■