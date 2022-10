Plus de 100 didacticiels en ligne pour LightShark

Accessible via le site Web LightShark, ces ressources aident à comprendre toutes les caractéristiques et fonctionnalités de la gamme LightShark. Juan Jose Vila, COO et CMO d’Equipson, déclare : « Nos didacticiels vidéo sont très informatifs et très simples à suivre. En approfondissant la gamme complète des fonctionnalités de LightShark, les clients peuvent vraiment explorer leur créativité et offrir des spectacles exceptionnels dans de nombreux contextes différents. » Signalons aussi une série de 15 vidéos de formation pour enseigner la manière la plus sûre d’utiliser les élévateurs télescopiques et à chargement frontal. ■