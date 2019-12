POLE DANCE EN PLEINE LUMIÈRE

Reconnue comme une danse à part entière par le Conseil international de la danse (Unesco) et comme une discipline sportive et artistique par la Fédération française de danse, la pole dance est en plein essor. Le spectacle Vol en Pole & Transe en Danse met à l’honneur la discipline dans un show avec plus de 100 danseurs de pole dance sur la scène du Zinga Zanga de Béziers. Producteur et prestataire du spectacle, Poly-Son organise cet événement tous les deux ans avec une mise en lumière adaptée à la valorisation des performances. L’éclairage Starway était composé de quatre Vega, 10 Servo BWS10R, huit Parkolor 120HD et quatre Stronglite HD. Quelques Minikolor FC étaient également dissimulés dans la structure. ■