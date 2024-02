Pôle emploi est « mort », vive France Travail !

Plus qu’un simple changement de nom et d’identité visuelle, le remplacement de Pôle emploi par France Travail constitue une réforme dont l’objectif est de renforcer et d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi, mais aussi d’instaurer une coopération entre les différents acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Le public concerné est le même qu’auparavant : demandeurs d’emploi, allocataires du revenu de solidarité active (RSA), jeunes inscrits auprès d’une mission locale et travailleurs handicapés qui souhaitent être accompagnés. Toutes les personnes en recherche d’emploi dont l’inscription sera automatiquement effective auprès de France Travail au plus tard en 2025, seront orientées vers la structure d’accompagnement la plus adaptée à leurs besoins. Chacune bénéficiera d’un diagnostic approfondi et d’un contrat d’engagement.

Ce contrat déterminera les objectifs fixés avec l’accompagnateur en fonction des besoins du demandeur d’emploi, via l’élaboration d’un plan d’actions en rapport avec le projet professionnel et les mesures d’accompagnement et/ou de formation associées.

« Le niveau d’intensité de l’accompagnement nécessaire auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité d’au moins 15 heures » y sera précisé en fonction de la situation du demandeur d’emploi, et abaissée ou supprimée dans le cas, par exemple, de problèmes de santé. Pour les travailleurs en situation de handicap, des mesures d’adaptation du droit commun, de simplification de la coordination des acteurs et de renforcement de l’engagement des employeurs sont prévues pour améliorer leur accès à l’emploi.

Par ailleurs, l’accueil du jeune enfant est pris en compte, via notamment la mise en place de relais petite enfance par les communes à partir de 2026. Ce qui perdurera : l’accueil d’un conseiller dédié, les conditions de versement des allocations chômage, les offres d’emploi, l’accès à l’espace personnel, à l’actualisation mensuelle et à l’ensemble des services numériques sur le site pole-emploi.fr ou sur l’appli Mes offres ainsi que le 3949 qui reste le numéro de référence… pour joindre France Travail.