Polygraphe, LE logiciel de lutte contre les faux avis sur la toile

Depuis le 4 juin 2023, afin de lutter efficacement contre les faux avis publiés en ligne, mieux protéger les professionnels victimes de ces pratiques et éviter que les consommateurs soient trompés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en œuvre Polygraphe.

Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsqu’un professionnel publie un faux avis, il se rend coupable de pratique commerciale trompeuse, punie de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque la publication d’un faux avis est le fait d’un particulier, cela constitue une infraction de diffamation. Dans tous les cas, si vous êtes victime d’un faux avis, vous pouvez porter plainte.

Le logiciel Polygraphe opère la collecte d’informations qui permettent d’identifier les auteurs de ces avis. Les données collectées portent sur l’identité des auteurs d’avis comme sur le professionnel qui fait l’objet de l’avis et sur l’avis lui-même.

Elles sont communiquées ensuite aux agents de la DGCCRF et il n’est pas possible de s’opposer au traitement des données collectées par Polygraphe, mais seulement d’exercer ses droits d’accès, de rectification, d’effacement, et à la limitation des données.