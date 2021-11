PORT DU MASQUE AU TRAVAIL, QUELLES RÈGLES ?

Décidé par le gouvernement sur avis du HCSP, l’obligation du port du masque au travail a pour objectif de protéger les salariés d’un retour de l’épidémie, mais aussi leurs proches, une fois rentrés chez eux. Ainsi, le masque doit être porté systématiquement dans les lieux clos qui réunissent plusieurs personnes, comme les open space, salles de réunion, espaces de circulation (couloirs, ascenseurs), restaurants d’entreprise ou cafétérias, vestiaires. En conséquence, cette obligation n’existe pas pour les salariés qui disposent d’un bureau individuel, lorsqu’ils y sont seuls. Idem pour les salariés qui travaillent en extérieur, sauf s’ils sont regroupés et ne peuvent respecter une distance d’au moins 2 mètres entre eux.

Par ailleurs, des dérogations à l’obligation de port du masque en intérieur existent pour les salariés qui travaillent en atelier et effectuent des efforts physiques plus intenses que la moyenne, à la condition de porter une visière de protection, d’être espacé d’au moins 2 mètres de ses collègues, dont le nombre doit être limité, et, enfin, que la ventilation et l’aération soient conformes à la réglementation. Cette obligation n’exclut pas, pour tous, de continuer à associer les gestes barrières : respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les salariés, lavage régulier des mains, nettoyage, aération et ventilation des locaux, gestion des flux de personnes. Sont utilisables les masques chirurgicaux et les masques grand public assurant une filtration supérieure à 90 %, dits de catégorie 1. ■