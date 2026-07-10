La technique comme métier de confiance

Depuis 2012, Compressor Event accompagne les événements professionnels, les spectacles et les productions avec pour objectif de proposer des solutions techniques adaptées aux besoins de chaque projet. Basée à Fontenay-sous-Bois, l’entreprise est notamment spécialisée dans la création d’événements sur mesure et intervient partout en France.

Une entreprise née du terrain

Quand Sacha Haddad crée Compressor Event en 2012, il connaît déjà bien les coulisses du spectacle et de l’événementiel. Tombé très jeune dans l’univers de la sonorisation grâce à son père, musicien et chef d’orchestre, il découvre tôt les réalités d’un métier où l’anticipation compte autant que la technique. Le nom de l’entreprise trouve d’ailleurs son origine dans cette période. « Compressor du son » était le surnom que lui donnaient certains collègues, en référence à son travail dans l’audio. Une anecdote devenue, au fil des années, l’identité d’une société qui a conservé un esprit très opérationnel.

Aujourd’hui, Compressor Event intervient dans le cadre de conférences, d’événements institutionnels, de spectacles, de concerts ou de lancements de produits. Une diversité qui reflète l’évolution du secteur, mais aussi la volonté de l’entreprise de ne pas se spécialiser dans un seul type d’événement.

Sacha Haddad

Des projets clés en main

Si l’entreprise assure la location et l’installation d’équipements techniques, son activité s’étend aussi à la prestation. Sonorisation, éclairage, vidéo, captation broadcast, distribution électrique ou écrans LED, chaque projet fait l’objet d’une préparation spécifique afin d’adapter les moyens techniques aux contraintes du lieu, au budget et aux attentes du client.

« Ce que recherchent nos clients, c’est avant tout une solution qui fonctionne et un interlocuteur qui les accompagne du début à la fin », résume Sacha Haddad. Cette logique d’accompagnement se traduit notamment par la réalisation de modélisations 3D. Ces techniques permettent aux organisateurs de visualiser leur événement avant même le début du montage et facilitent les prises de décision en amont.