portrait ESL

Le pro, valorisé par l’humain

Depuis 30 ans, ESL importe et distribue des produits destinés à l’intégration, le spectacle, l’architectural, la muséographie, la télévision, le cinéma et l’événementiel. La société propose des produits pros, avec aussi une boutique en ligne et ses propres ateliers de fabrication. Cet acteur majeur du métier sur le territoire français offre également son expérience sur les projets d’installation ou d’intégration qu’il réalise via des partenaires (intégrateurs ou prestataires) fiables et expérimentés. Son récent service Support intégration ajoute une dimension supplémentaire à son essor.

C’est au mois de février dernier que nous sommes allés visiter ESL sous le soleil de Saint-Jean-de-Védas, chaleureusement accueillis par une grande partie de l’équipe. Depuis notre dernier passage en 2018, ESL est passée par quelques évolutions. Tout d’abord, un changement de direction en 2020 avec la nomination de Jean-Philippe Colonna en tant que président directeur général qui a, entre autres, géré la crise sanitaire au quotidien tout en poursuivant le travail vers de nouveaux axes de développement dont nous parlerons un peu plus loin.

Autre changement de taille survenu la même année, la société a déménagé vers de nouveaux locaux, à Saint-Jean-de-Védas à proximité de Montpellier. Toutes leurs activités sont désormais regroupées sur 4 000 m2 composés de bureaux modernes et d’une grande capacité de stockage, ce qui a permis de rassembler les quatre ateliers de confection, spacieux et équipés, pour accompagner dans les meilleures conditions les projets de développement. On y retrouve donc l’ensemble des savoir-faire, les ateliers et les services. ESL propose désormais des solutions personnalisées pour les projets d’envergure et les installations.

Support/intégration

Un service dédié aux solutions d’intégration et composé de huit personnes permet de produire pour chaque projet un service complet et adapté. Qu’il s’agisse d’un éclairage de salle, d’illuminations dynamiques, de mises en lumière architecturales (intérieures ou extérieures), de projets muséographiques, de décorations et d’ambiance, ou encore des projets d’intégration LED.

Au service Support intégration, Andy Foster, spécialiste contrôle – logiciels – réseaux, en plein travail de modélisation 3D.

Ce service comprend le choix des projecteurs et des solutions de contrôle adaptées, l’orientation technique, la conception et la fabrication de luminaires sur mesure (atelier éclairage architectural), les études d’éclairement avec rendus photométriques, de consommation énergétique et de dégagement calorifique, la modélisation 2D/3D, les plans d’implantation et rendus visuels (WYSIWYG/SketchUp), les synoptiques, la réalisation du câblage, un support pour la programmation (par téléphone ou en visio) ainsi qu’une aide à la mise en service.

A titre d’exemple récent, la Sud de France Arena de Montpellier (vue d’ouverture de cet article), dotée d’un grand volume de toiture soutenue par quatre poutres treillis de 110 m de portée et dont l’éclairage d’origine de l’entrée magistrale était déjà fourni par ESL, a nécessité une remise en forme. La structure protéiforme des surfaces et des volumes à illuminer nécessitait un projecteur compact et puissant, et pouvant disposer de nombreuses options de dispersion optiques, afin de couvrir de façon égale et uniforme l’ensemble de la structure, autant intérieure qu’extérieure. En partenariat avec ESL, les équipes de S-Group Équipement et Sud de France Arena ont sélectionné 20 ArcPod 48Q de la marque Prolights, notamment pour leurs nombreux filtres holographiques, et leur configuration simple en RDM.