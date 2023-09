Poste de Magasinier – Pôle exploitation

La société RT-Events réalise des prestations et locations dans le secteur du spectacle vivant et de l’évènementiel en région Rhône-Alpes et PACA via sa base logistique en Avignon.

Le pôle Prestation-Location souhaite accueillir un(e) nouveau(elle) collaborateur(rice), magasinier des stocks qui, sous la responsabilité du gestionnaire des stocks assurera l’activité du dépôt et l’entretien du matériel.

Missions

Effectuer les entretiens et les réparations Niveau 1 du matériel du parc • Effectuer la préparation, la vérification, le nettoyage et le rangement du matériel du parc • Assister les personnels externes lors de leurs préparations • Chargement et déchargement du matériel • Accueil client, signature BL, et prise en charge des locations matériels • Effectuer le nettoyage du dépôt et du matériel.

Habilitations souhaitées

CACES R485 CAT 1 & CAT 2 et R489 CAT 3 • SST / PRAP IBC • BR-BS

Formations souhaitées

Permis B Obligatoire, C 19T 2 Essieux • Formation dans l’audiovisuel ou expérience équivalente

Expériences souhaitées

Expérience de technicien du spectacle vivant et de l’évènementiel • Expérience dans la gestion de préparation audiovisuel

Moyens

Entrepôt 1900m2 sur 2 niveaux avec bureaux et zones de travail • PL, VL, engins de manutention et outil de gestion informatique • 2500 références de matériels audiovisuels

Rémunération et avantages :

Base de rémunération suivant expériences et qualifications • Base 35h / Du lundi au vendredi 9H-12H, 14H-18H, complément d’horaire possible • CDI

Lieu de travail :

Base logistique d’Avignon, Pôle Exploitation Candidature à transmettre par mail : recrutement@rt-events.fr