Poursuites Robe en rythme de croisière

Le plus grand navire de croisière au monde, le Wonder of the Seas de Royal Caribbean International – construit au chantier naval des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, en France – disposera de quatre systèmes Robe RoboSpot installés dans son théâtre principal d’une capacité de 1 600 places et de deux autres dans le Studio B. Les quatre stations de base contrôleront huit Forte de Robe, chacun équipé de caméra. Les deux stations du Studio B seront utilisées avec quatre Esprite. Les luminaires Forte et Esprite font tous deux partie de la gamme LED Transferable Engine, une solution d’éclairage intelligente, puissante et écologique pour le présent et l’avenir, qui permet haute puissance, IRC élevé, émulation tungstène, et se change en cinq à sept minutes. ■