Power Turtle & Power Strip Neutrik

Les multiprises Power Turtle et Power Strip sont disponibles avec compteurs d’énergie. Ils sont dotés d’un affichage protégé et éclairé du wattmètre, et adaptés à une utilisation en extérieur et aux applications mobiles. L’affichage du compteur de puissance est protégé et éclairé pour la tension et la consommation de courant. Il est certifié Xtreme Outdoor Protection, pour une haute protection mécanique (IK) et environnementale (IP). Le boîtier Easylen est robuste avec texture grain de cuir. Les prises Neutrik powerCON True1 Top sont fiables pour l’entrée, la sortie et la connexion en chaîne. Multiples options de montage possibles.