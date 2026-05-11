L’hôtel Radisson Collection Cour des Loges à Lyon a rouvert après deux ans de rénovation avec un système audio entièrement repensé. L’intégrateur PLUG’In Design a installé six amplificateurs Powersoft Mezzo 604 AD pour couvrir les différents espaces, dont les cours, restaurants et zones d’accueil. Ces amplificateurs quatre canaux de 600 W intègrent un DSP et une connectivité Dante/AES67, avec supervision à distance. Ils alimentent des enceintes Biamp (ENT203-BK, ENT220-BK, ENT206-BK), tandis que le contrôle du système se fait via tablettes tactiles. Les contraintes liées au bâtiment classé ont nécessité des adaptations spécifiques pour l’installation et le câblage.