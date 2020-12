POWERSOFT ARMONIAPLUS 2.0

Cette mise à jour est destinée à simplifier le travail des intégrateurs et utilisateurs. Elle permet d’obtenir, à efficacité équivalente, des configurations physiques plus légères. Elle s’utilise avec tous les amplificateurs avec DSP intégré de la marque. Zoning, matriçage, contrôle via téléphone ou tablette… la constitution de configurations de toutes dimensions est possible. ■