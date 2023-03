Powersoft ArmoniaPlus 2.5

Cette version 2.5 du logiciel ajoute la prise en charge des amplificateurs Mezzo A+ et Duecanali/Quattrocanali DSP+. Ces amplis offrent les mêmes niveaux de fiabilité, de qualité de construction et de propriétés acoustiques que toute plateforme d’amplificateur Powersoft, mais dans un format de taille réduit. Les modèles A+ – comprenant Mezzo 322 A+, Mezzo 304 A+, Mezzo 602 A+ et Mezzo 604 A+ – offrent toutes les fonctions de contrôle et de surveillance à distance des versions A, mais étendent encore leurs capacités de mise en réseau avec l’AES67. Tous les amplificateurs Powersoft compatibles AES67, dont la série T, sont désormais capables de recevoir des flux audio-over-IP (AoIP) conformes à cette norme. ■