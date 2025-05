Cette version se veut plus intuitive et efficace. Elle intègre les paramètres des séries touring Unica 8T et Unica 4T et améliore la conception, le réglage et la gestion des périphériques du système, ainsi que l’attribution de groupes pour une visualisation plus rapide ; lorsqu’une enceinte est sélectionnée, les noms des groupes associés sont surlignés en bleu.