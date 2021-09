POWERSOFT COMPLÈTE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Fondée en 1991 et spécialisée dans les solutions audiovisuelles, membre depuis 2010 du groupe mondial Midwich, la société Sidev ajoute à son catalogue les gammes du fabricant italien d’amplificateurs de puissance et transducteurs, avec une attention toute particulière envers les produits destinés à l’installation, les salles de conférence et de réunion. DV2 continue d’être le partenaire de Powersoft pour l’univers du spectacle et du touring. Powersoft présente le schéma comme une parfaite alchimie pour la couverture globale et efficace du marché de l’audio sur le territoire français. Sur la photo, Lionel Roudil, représentant Sidev, et Fabrizio Bolzoni, pour Powersoft. ■