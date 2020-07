POWERSOFT DUE OU QUATTRO

Powersoft a étendu deux de ses gammes d’installation fixe les plus populaires avec l’introduction du Duecanali 6404 DSP + D à deux canaux et du Quattrocanali 8804 DSP + D à quatre canaux. Les deux produits parlent couramment Dante et peuvent fournir 175 V crête. Ils trouveront leur place dans les clubs, les salles de spectacle et les stades. Les nouveaux modèles Duecanali et Quattrocanali sont tous dotés de l’alimentation à découpage Powersoft avec correction du facteur de puissance (PFC), du Smart Rate Management (SRM) et de la topologie des circuits de sortie de classe D à fréquence fixe en mode de commutation pontable. ■