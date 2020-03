Powersoft fête ses 25 ans

L’ambiance était à la fête sur le vaste stand du fabricant italien d’amplificateurs de classe D. Depuis la création de la société en 1995, sous l’impulsion d’Antonio Peruch, Luca et Claudio Lastrucci, la passion et l’innovation restent les maîtres mots du développement de Powersoft. La société est devenue leader dans la fabrication d’amplificateurs à découpage. On les retrouve estampillés Powersoft, mais aussi en tant que modules OEM dans d’innombrables appareils du monde entier. L’importance de Powersoft se révélait évidente lors de l’immense fête organisée en soirée dans un restaurant privatisé durant l’ISE. Nous y avons croisé, au-delà des exploitants, quasiment tous les décideurs et dirigeants des fabricants majeurs de l’audio pro, qu’ils soient ou non utilisateurs de la technologie de la marque italienne. Bravo et longue vie à Powersoft ! ■