POWERSOFT M-FORCE 301P02, OEM POLYVALENT

Adoptant un nouveau design, le moteur d’infrabasses du fabricant italien augmente ses capacités d’alimentation en tension et courant. Il se voit aussi équipé d’un système électromécanique mis à jour afin d’améliorer les performances du moteur linéaire. Différents choix de montage donnent de multiples perspectives. De la réponse en fréquence descendant jusqu’à 18 Hz à très fort niveau en version EDM, à la déclinaison DV Sub, très compacte, descendant à 28 Hz et destinée au touring, jusqu’au Ciné Sub compatible avec les normes Dolby et THX en couvrant la bande des 16 Hz à 120 Hz. La description de ces différents montages est disponible pour tous auprès du fabricant. ■