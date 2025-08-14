sonomag
Powersoft NOTA, l’ampli POE qui tient dans la main

14 Août 2025 | News Son

254 SONO MAGAZINE NEWS DV2 POWERSOFT NOTA

Nota 142 est un amplificateur PoE/PoE+ ultra compact, compatible avec ArmoníaPlus, conçu pour les environnements AoIP en réseau soumis à des contraintes d’espace et de câblage. Il fournit jusqu’à 140 W répartis sur deux canaux et s’installe à l’aide d’un seul câble Ethernet assurant à la fois alimentation et transport des données. Sa structure modulaire permet une intégration dans des systèmes existants et une extension en fonction des évolutions. Destiné aux intégrateurs audiovisuels et informatiques, ce modèle assure un fonctionnement efficace dans des environnements distribués. Son boîtier mesure moins de 12 cm de long pour 3 cm de large.

Pour plus d’informations : contact@sequoia.audio

