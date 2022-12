Powersoft renforce sa gamme instal

Powersoft introduit des versions compatibles AES67 de ses plateformes d’amplification. Les modèles DSP+ (comprenant les Duecanali 804 DSP+, 1604 DSP+, 4804 DSP+ et 6404 DSP+ et Quattrocanali 1204 DSP+, 2404 DSP+, 4804 DSP+ et 8804 DSP+) peuvent recevoir les flux AES67 nativement en connectant le port réseau AoIP dédié à un réseau. Les amplificateurs Duecanali DSP+ et Quattrocanali DSP+ sont pris en charge par une nouvelle version d’ArmoníaPlus, le logiciel de conception, de contrôle et de surveillance des systèmes de Powersoft. Il existe près de 3 000 produits compatibles AES67 actuellement sur le marché. ■