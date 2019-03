Destinées aux projets de petite et moyenne envergure, la série T combine flexibilité, performance et tarif attractif. Ciblée touring, la gamme d’amplificateurs compte des modèles de 750 à 3 000 W au format 1U. Les entrées sont en analogique, AES EBU, mais aussi Dante. Les modules incluent du processing, dont des filtres FIR, et une interface utilisateur par le panneau avant. ■