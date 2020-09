POWERSOFT VA VOUS BOTTER LE TRAIN

On connaît le fabricant italien pour ses amplificateurs de classe D, un peu moins pour ses transducteurs basse fréquence. Powersoft complète sa gamme avec MeMo, un modèle destiné au home-cinéma et au gaming. Il permet une transmission solidienne des très basses fréquences, au-delà de ce que peut reproduire un sub traditionnel, tout en conservant un encombrement compatible avec un usage domestique. Disponible en kit avec un amplificateur contenant des présets adaptés à l’utilisation – mu-sique, gaming, multimédia –, MeMo est le complément idéal d’un casque audio pour se plonger dans un univers sonore large bande et puissant sans risque de gêner sa famille ou le voisinage. ■