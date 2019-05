POWERSOFT X4L ET T

Rackable 2U, le X4L répond aux besoins croissants de hautes tensions d’alimentation, spécifiquement pour les subs. On atteint ici 300 V crête ! Idée intéressante pour ce module à quatre canaux, la présence de cinq connecteurs de sortie, correspondant aux quatre canaux, plus un connecteur huit points regroupant les quatre modulations pour alimenter un groupe de HP (photo) à l’aide d’un seul câble. Ultra-fiable, efficace et économique, la série T est conçue pour le marché de la location. Elle comprend des modèles deux et quatre canaux de 750 à 3 000 W, en format 1U. Les entrées sont analogiques, AES3 et Dante. Tous les modèles disposent d’EQ et de filtres FIR. Les fonctions de recall, gain, délai et mute sont aussi accessibles en face avant. ■