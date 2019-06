PR LIGHTING 580

Vaisseau amiral de la gamme Aqua, ce luminaire IP66 en aluminium référencé PR-2597 Aqua 580 se décline en deux versions : la référence BWS, qui combine beam, wash et spot ; et référence BEAM… beam uniquement. Utilisant une lampe Philips MSD Platinium 25R de 550 W (Osram Sirius HRI550 XL fournie en option), il intègre, entre autres, une roue de 12 couleurs et une roue de 18 gobos, un effet arc-en-ciel bi-directionnel à vitesse variable, un système de mélange des couleurs CMJ et l’ajustement individuel de la température de chaque couleur de 0 à 100 %. L’angle du faisceau est réglable de 2 à 50° suivant le modèle et le mode. Ils se contrôlent en DMX512. ■