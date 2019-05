PR LIGHTING FAIT LES PRÉSENTATIONS

En plus de son catalogue habituel, la marque a présenté quatre produits cette année à Francfort. A commencer par le XR 1700 Framing, un puissant projecteur à couteaux équipé d’une lampe Osram Lok-it! 1700/PS. Vient ensuite le Tango Spot, un projecteur de gobos IP-65 dédié aux projets architecturaux et doté d’un moteur LED de 620 W Atria, ainsi que le LS PAR 354, un PAR LED IP-67, pourvu de 54 LEDs de 3 W RVBB avec, en option, l’ambre et le lime. Enfin, le ARC LED 1572 est un projecteur architectural IP-67 muni de 72 LEDs Philips de 15 W RVBB quatre en un. A découvrir chez PR Lighting. ■