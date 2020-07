PR LIGHTING XRLED 3000-W FRAMING

Le XRLED 3000-W Framing s’ajoute à la série d’asservis XR–LED et dispose d’un moteur de LEDs blanches de 1 200 W. Les quatre jeux de couteaux offrent une rotation infinie et un effet de fermeture en rideau. Il se décline en deux ver–sions, le 6500K, 70 d’IRC et 5 5000 lumens, et le spot 5600K, 92 d’IRC et 4 1000 lumens, moins puissant, mais conçu pour les théâtres, les studios de télévision et les événements d’entreprise. Il dispose d’un mode cinéma, abaissant son niveau sonore à 39 dB, d’un zoom 6-54° avec autofocus, d’une trichromie, de deux roues de couleurs, d’un CTO linéaire, de deux roues de gobos, dont une rotative, d’un frost, d’un iris et d’une roue d’animation, le tout contenu dans 45 kg. ■