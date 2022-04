Praticables NEXT Deck

Le NEXT Deck est un système de praticables modulaires portables, compacts et durables. Il peut être utilisé dans différentes configurations et nécessite un minimum d’outils lors de l’installation. Il peut être soutenu par des pieds circulaires standard ou télescopiques à verrouillage rapide, et utilisé pour des événements intérieurs et extérieurs. Le revêtement est fabriqué à partir de contreplaqué vissé au cadre aluminium avec une finition antidérapante noire. Les garde-corps, les escaliers et les jupes peuvent être montés sur le profilé avec une large gamme d’accessoires. NEXT Deck est certifié TÜV, et disponible dans les dimensions 200 x 100 cm, 200 x 50 cm, 100 x 100 cm et 100 x 50 cm. ■